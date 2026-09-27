В Аранской зоне прошли мероприятия ко Дню памяти

В Аранской зоне в связи с 27 сентября - Днём памяти прошли мероприятия.

По данным Аранского бюро Report, в мероприятии, состоявшемся в Сальянском районе, приняли участие глава Исполнительной власти района Рустам Халилов, руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, председатель Сальянской районной организации партии "Новый Азербайджан" (ПЕА) Эльмар Ахмедов, руководители правоохранительных органов, семьи шехидов, участники Отечественной войны и представители общественности.

Сначала были посещены мемориальный комплекс "Шехиды" и Аллея шехидов. Также к бюстам Национального героя Назима Бабаева, старшего прапорщика Сил специального назначения Азербайджанской армии, шехида Отечественной войны и Героя Отечественной войны Субхана Джабраилзаде были возложены цветы.

Память шехидов почтили с глубоким уважением, по ним были прочитаны молитвы.

В продолжение мероприятия, посвящённого Дню памяти, в знак уважения и внимания к героям - сыновьям Родины, отдавшим жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и достигшим вершины шехидства, а также семьям шехидов, инвалидам войны и участникам войны был организован поминальный стол.

В связи с Днём памяти мероприятия также прошли в городе Ширван, а также Нефтчалинском, Гаджигабульском, Сабирабадском и Саатлинском районах.

В рамках мероприятий были посещены Аллеи шехидов, их память почтили с глубоким уважением.

В 12:00 в Аранской зоне также минутой молчания почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.