ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удар по северной части сектора Газа, в результате которого, по данным израильской армии, был ликвидирован командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Габаин, причастный к удержанию девяти израильских заложников.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

По данным армии, Габаин участвовал в удержании в секторе Газа девяти израильтян, похищенных в октябре 2023 года. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в последнее время он совершал нападения на израильских военнослужащих и мирных жителей и занимался восстановлением боеспособности ХАМАС, нарушая тем самым режим прекращения огня.

В израильской армии сообщили, что Габаин был ликвидирован в результате авиаудара для устранения исходящей от него угрозы.

В ЦАХАЛ также заявили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, в том числе использовались высокоточные боеприпасы и проводилось наблюдение с воздуха.