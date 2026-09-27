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    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ХАМАС

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 16:21
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ХАМАС

    ЦАХАЛ нанес удар по северной части сектора Газа, в результате которого, по данным израильской армии, был ликвидирован командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Габаин, причастный к удержанию девяти израильских заложников.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

    По данным армии, Габаин участвовал в удержании в секторе Газа девяти израильтян, похищенных в октябре 2023 года. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в последнее время он совершал нападения на израильских военнослужащих и мирных жителей и занимался восстановлением боеспособности ХАМАС, нарушая тем самым режим прекращения огня.

    В израильской армии сообщили, что Габаин был ликвидирован в результате авиаудара для устранения исходящей от него угрозы.

    В ЦАХАЛ также заявили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, в том числе использовались высокоточные боеприпасы и проводилось наблюдение с воздуха.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Палестинское движение ХАМАС
    İsrail ordusu: HƏMAS-ın hərbi qanadının komandiri öldürülüb
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