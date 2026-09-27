İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İsrail ordusu: HƏMAS-ın hərbi qanadının komandiri öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 17:26
    İsrail ordusu: HƏMAS-ın hərbi qanadının komandiri öldürülüb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Qəzza zolağının şimal hissəsinə zərbə endirib və doqquz israilli girovun saxlanılmasında əli olan HƏMAS-ın hərbi qanadının komandiri Məhəmməd Qabain öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidmətinin bəyanatında deyilir.

    Ordunun məlumatına görə, Qabain 2023-cü ilin oktyabrında qaçırılmış doqquz israillinin Qəzza zolağında saxlanılmasında iştirak edib. Bundan əlavə, İMQ bəyan edib ki, o, son vaxtlar İsrail hərbçilərinə və dinc sakinlərə hücumlar edib və bununla da atəşkəs rejimini pozaraq HƏMAS-ın döyüş qabiliyyətinin bərpası ilə məşğul olub.

    Bildirilib ki, Qabain aviazərbə nəticəsində zərərsizləşdirilib.

    İMQ həmçinin bəyan edib ki, zərbədən əvvəl dinc əhali arasında zərərin minimuma endirilməsi üçün tədbirlər görülüb, o cümlədən yüksək dəqiqlikli sursatlardan istifadə edilib və havadan müşahidə aparılıb.

    İsrail Müdafiə Ordusu (SAXAL) HƏMAS qruplaşması Qəzza
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ХАМАС
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:47

    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordunu yeniləyib

    Futbol
    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti