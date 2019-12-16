 Наверх

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

​В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов.

Как передает Report, во время игры фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбления в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули и называли его нацистом.

Из-за действий фанатов встреча была остановлена на несколько минут. После перерыва футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле. Тогда главный арбитр встречи принял решение прекратить игру.

Будет ли матч доигран в другой день и какие наказания понесут клубы, на данный момент неизвестно. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!