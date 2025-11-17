В Баку стартовал семинар Всемирной федерации бадминтона
Футбол
- 17 ноября, 2025
- 15:42
На Национальной гимнастической арене в Баку стартовал технический семинар Всемирной федерации бадминтона (BWF) по парабадминтону.
Как сообщает Report, международное мероприятие продлится до 19 ноября.
В семинаре принимают участие около 55 представителей из более чем 15 европейских стран, включая парабадминтонистов и специалистов в этом виде спорта.
Семинар организован при совместной поддержке Международного паралимпийского комитета (IPC), Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Национального паралимпийского комитета Азербайджана, Всемирной федерации бадминтона, Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) и Федерации бадминтона Азербайджана.
