В Баку стартовал семинар Всемирной федерации бадминтона

На Национальной гимнастической арене в Баку стартовал технический семинар Всемирной федерации бадминтона (BWF) по парабадминтону.

Как сообщает Report, международное мероприятие продлится до 19 ноября.

В семинаре принимают участие около 55 представителей из более чем 15 европейских стран, включая парабадминтонистов и специалистов в этом виде спорта.

Семинар организован при совместной поддержке Международного паралимпийского комитета (IPC), Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Национального паралимпийского комитета Азербайджана, Всемирной федерации бадминтона, Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) и Федерации бадминтона Азербайджана.