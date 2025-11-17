İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakıda Dünya Badminton Federasiyasının seminarı başlayıb

    Fərdi
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:59
    Bakıda Dünya Badminton Federasiyasının seminarı başlayıb

    Milli Gimnastika Arenasında Dünya Badminton Federasiyasının (BWF) parabadminton üzrə texniki seminarına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, noyabrın 19-na qədər davam edəcək beynəlxalq tədbirdə Avropanın 15-dən çox ölkəsindən 55-ə yaxın nümayəndə – o cümlədən parabadmintonçular və bu idman növü üzrə mütəxəssislər iştirak edir.

    Seminar Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi (IPC), Gənclər və İdman Nazirliyi (GİN), Milli Paralimpiya Komitəsi (ARMPK), Dünya Badminton Federasiyası (BWF), Avropa Badminton Konfederasiyası (Badminton Europe) və Azərbaycan Badminton Federasiyasının (ABF) birgə dəstəyi ilə təşkil olunub. Üç gün ərzində parabadmintonun inkişafı, məşqçilik bacarıqlarının artırılması, idmançıların təsnifatı və yarışların idarə olunması mövzularında nəzəri və praktik sessiyalar keçiriləcək.

    Açılış mərasimində çıxış edən ARMPK-nın baş katibi Toğrul Rəhimov və ABF-nin baş katibi Ramil Hacıyev iştirakçıları salamlayaraq seminarın ölkəmizdə təşkilinin əhəmiyyətini vurğuladılar, bu təşəbbüsə verdiyi dəstəyə görə Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürlərini bildiriblər.

    Seminarın keçirilməsində məqsəd milli badminton federasiyaları və paralimpiya qurumlarını bir araya gətirərək bu sahə üzrə bilik və təcrübə mübadiləsini genişləndirmək, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin idmana inteqrasiyasını təşviq etməkdir. İştirakçılar qarşıdakı 3 gün ərzində müasir yanaşmalar, yeni qaydalar və məşq metodikaları ilə tanış olacaqlar.

    Azərbaycan son illərdə bir sıra beynəlxalq badminton tədbirlərinə ev sahibliyi etməklə regionda bu idman növü üzrə badminton mərkəzlərindən biri kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Bu seminar da inklüziv idmanın və parabadmintonun inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır.

    Dünya Badminton Federasiyası seminar Milli Gimnastika Arenası

    Son xəbərlər

    15:29

    Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    15:28

    Azərbaycan XİN: 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

    Xarici siyasət
    15:27

    Paşinyan Huker ilə görüşdə Trampın İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Region
    15:24

    Oktyabrda Gürcüstan Azərbaycandan 1,6 milyon dollarlıq neft alıb

    Energetika
    15:18

    Nadir Nəbiyev: "Azərbaycan millisinə dəvət alan futbolçular rəqabət hiss etməlidirlər"

    Futbol
    15:16

    Samvel Karapetyanın şirkəti "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" üzrə lisenziyasından məhrum edilib

    Region
    15:14
    Foto

    Aşqabadda Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" operettası türkmən dilində təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    15:12

    "Qarabağ" "Napoli" ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    15:06

    Edlam Yemeru: Bakının WUF13 üçün seçilməsi ciddi rəqabətli seçimin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti