В Баку состоялось открытие чемпионата мира

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по аэробной гимнастике.
Как передает Report, до начала мероприятия на Национальной гимнастической арене страны-участницы были представлены в музыкальном сопровождении.
После с речью выступил заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов. От имени спортивной общественности он выразил благодарность президенту страны, первому вице-президенту, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о спорте.
После на сцене с речью выступил вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.
После прозвучавшего Государственного гимна Азербайджанской Республики состоялось принесение присяги судей и соревнование было объявлено открытым.