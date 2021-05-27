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В Баку состоялось открытие чемпионата мира

В Баку состоялось открытие чемпионата мира В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по аэробной гимнастике.
Футбол
27 мая 2021 г. 16:44
В Баку состоялось открытие чемпионата мира
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В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по аэробной гимнастике.

Как передает Report, до начала мероприятия на Национальной гимнастической арене страны-участницы были представлены в музыкальном сопровождении.

После с речью выступил заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов. От имени спортивной общественности он выразил благодарность президенту страны, первому вице-президенту, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о спорте.

После на сцене с речью выступил вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.

После прозвучавшего Государственного гимна Азербайджанской Республики состоялось принесение присяги судей и соревнование было объявлено открытым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dünya çempionatının açılışı oldu

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