В Баку бразильского двукратного чемпиона объявили послом

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском дворце спорта подписан документ об объявлении бразильского двукратного чемпиона мира Кафу послом по миру Специального олимпийского движения.

Как сообщает Report, на церемонии, наряду с футболистом-ветераном, принимали участие президент Специального олимпийского движения Европы и Евразии Дэвид Евангелиста и бразильский атлет Эммануэле Дутра Фернанадез де Соуза.

Свое выступление Д.Евангелиста начал с благодарности в адрес министра молодежи и спорта Азада Рагимова за организацию в Баку 20-го Глобального форума молодых лидеров: "Сегодня приятно видеть здесь Кафу и Эммануэле. Нашим послом станет такой известный футболист как он. Мы и в будущем будем стараться расширять наш круг".

Кафу же заявил, что для него очень приятно участвовать в подобном мероприятии в свой первый визит в Баку: "Я испытываю гордость о того, что являюсь членом Специального олимпийского движения".

После Кафу и Д.Евангелиста подписали договор о сотрудничестве.

Отметим, что Кафу выступал за сборную Бразилии в 1989 – 2006 годах. 48-летний фланговый защитник за свою карьеру носил формы родных клубов "Сан Паоло", "Палмейрас", испанской "Сарагосы", итальянских "Ромы" и "Милане". Он победитель чемпионатов мира 1994 и 2002 годов.