В Азербайджане забит гол с 60-метрового расстояния - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Во время футбольного матча в Азербайджане забит гол с 60-метрового расстояния.

Как сообщает Report, необычный гол зарегистрирован на матче 15-го тура первого дивизиона между командами "Шемкир" - "Шахдаг".

На 54-й минуте футболист гусарской команды Шахин Мамедов выполнил штрафной удар намного дальше центра поля. Вратарь "Шемкир" Равиль Мамедов не смог поймать мяч. В результате мяч упал перед воротами и прошел в ворота.

Отметим, что первый гол "Шахдаг" также был произведен с дальнего расстояния. На 40-й минуте вратарь не смог предотвратить гол, забитый Ясином Ягубзаде с расстояния 25-30 м. Игра закончилась со счетом 2:2.