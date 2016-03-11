В Азербайджане увеличится число занимающихся футболом людей

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что количество занятых в сфере футбола людей, находящихся в регистрационной базе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), превысило 90 тыс. человек, этого недостаточно. В европейских футбольных странах этот показатель составляет минимум 5% населения.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней отчетно-избирательной конференции заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов. Он отметил, что целью является доведение данного показателя до 5%.

Генсек подчеркнул, что до начала следующего года совместно с министерством образования этот показатель будет повышен примерно до 250 тыс. человек.