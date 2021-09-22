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В Азербайджане 10 рефери получили статус "профессионального судьи"

В Азербайджане 10 рефери получили статус "профессионального судьи" Десять рефери и 14 помощников рефери, участвующие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу получили статус "профессионального судьи".
Футбол
22 сентября 2021 г. 14:27
В Азербайджане 10 рефери получили статус профессионального судьи

Десять рефери и 14 помощников рефери, участвующие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу получили статус "профессионального судьи".

Об этом Report сообщил председатель судейского комитета АФФА Фриц Штухлик.

По словам австрийского функционера, с этими судьями подписан контакт сроком на год с условием автоматического продления: "Через год контракт может и не быть продлен. Более того, в течение года возможно расторжение контракта, если установленные требования не будут выполнены".

Статус "профессионального судьи получили":

Рефери - 1. Алияр Агаев, 2. Эльчин Масиев, 3. Рауф Джаббаров, 4. Кямал Умудлу, 5. Рашад Ахмедов, 6. Рауф Аллахвердиев, 7. Ингилаб Мамедов, 8. Вугар Гасанли, 9. Раван Гамзазаде, 10. Фарид Гаджиев.

Помощники рефери - 1. Эльшад Абдуллаев, 2. Парвин Талыбов, 3. Джаваншир Юсифов, 4. Кямран Байрамов, 5. Нахид Алиев, 6. Рахман Имами, 7. Мюслюм Алиев, 8. Вюсал Мамедов, 9. Рахиль Рамазанов, 10. Намиг Гусейнов, 11. Зейнал Зейналов, 12. Акиф Амирали, 13. Эйюб Ибрагимов, 14. Джамиль Гулиев.

Отметим, что судьям со статусом "профессиональный судья" не зависимо от назначений на игры будет выплачиваться месячная зарплата в размере 1 000 манатов, помощникам рефери – 700 манатов. Также они будут получать соответствующий гонорар за каждую игру.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Peşəkar hakim" statusu alanların adları açıqlanıb

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