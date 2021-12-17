В АПЛ перенесены 4 матча из-за вспышек коронавируса в командах

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) постановил перенести четыре матча 18-го тура чемпионата страны по футболу, которые должны были пройти 18 и 19 декабря, из-за вспышек коронавируса в нескольких командах.

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) постановил перенести четыре матча 18-го тура чемпионата страны по футболу, которые должны были пройти 18 и 19 декабря, из-за вспышек коронавируса в нескольких командах.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Были перенесены игры "Саутгемптон" - "Брентфорд", "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" - "Норвич". Все три игры должны были пройти 18 декабря. Также был перенесен матч между "Эвертоном" и "Лестером", запланированный на 19 декабря.

Ранее в четверг было объявлено о переносе матчей между "Лестером" и "Тоттенхэмом", а также между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном".