​В Англии может быть создан новый футбольный дивизион

Баку. 20 Май. REPORT.AZ/ Футбольная лига Англии планирует крупнейшую реформу в чемпионатах с момента своего создания, в 1992 году.

Как передает Report со ссылкой на BBC, реформа предполагает расширение состава клубов организации, и создание нового дивизиона.

На данный момент, профессиональный футбол в Англии состоит из четырех лиг — Премьер-лиги, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Общее количество команд в них — 92. В последствии реформы количество профессиональных клубов в Англии увеличится до 100.

Идея призвана уровнять количество клубов в каждом дивизионе — по 20 в каждом. Сейчас, в турнирах проводимых под эгидой Футбольной Лиги, а это Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, состоит по 24 команды (72 клуба в трех дивизионах). Реформа же предполагает сокращение количества клубов в каждом из них до 20, как раз за счет создания еще одного дивизиона. Уменьшение количества клубов в чемпионатах позволит сократить число матчей для команд за сезон.

Первым этапом реформы предусмотрено вовлечение большего количества клубов из Национальной конференции. По итогам сезона-2018/19 планируется сохранение места в Лиге 2 для клубов, занявших по итогам чемпионата 23-е и 24-е места и должны были покинуть турнир. В довесок к этим 24 командам добавится два лучших клуба из Национальной конференции, которые входили в Лигу 2 по стандартным правилам, а также еще 6 коллективов из конференции. Уже вследствие этих изменений позднее и планируется создание нового дивизиона английского профессионального футбола.

Предварительно эта реформа уже имеет одобрение со стороны Премьер-лиги и Футбольной Лиги.

Окончательное решение по проекту изменений будет принято в июне 2017 года, на общем собрании Футбольной лиги. Для того, чтобы пакет предложений вступил в силу, нужно одобрение 90% членов организации, а это 65 клубов.

Исполнительный директор Лиги, Шон Харви, прокомментировал BBC эту реформу.

«Здесь есть очевидные преимущества для всех. Мы делаем осознанный шаг назад для того, чтобы выяснить, что лучше подходит для английского футбола».

«Надеемся, что изменения, которые могут быть приняты, станут катализатором для будущих изменений к лучшему».