    В АФФА состоялось специальное цикловое совещание для клубов Региональной лиги

    • 07 апреля, 2026
    • 21:55
    В АФФА состоялось специальное цикловое совещание для клубов Региональной лиги

    Для клубов, подавших заявку на получение лицензии типа "RL-II L" и вышедших в четвертьфинальную стадию Региональной лиги, Департаментом лицензирования и регистрации AFFA было проведено специальное цикловое совещание по процессу лицензирования на сезон 2026/2027.

    Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в Образовательно-реабилитационном центре AFFA, выступили заместитель генерального секретаря Эльчин Мамедов и руководитель Департамента лицензирования и регистрации Сеймур Салимли, которые пожелали клубам успехов в ходе лицензионного сезона.

    В ходе совещания клубам-участникам была представлена подробная информация о правилах лицензирования, процессах регистрации, необходимых документах, а также о дальнейших шагах, которые предстоит предпринять клубам.

    В завершение были даны ответы на вопросы участников и представлены практические разъяснения.

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Клубы Региональной лиги
    AFFA-da Region Liqası klubları üçün xüsusi dövr iclası keçirilib

