İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    AFFA-da Region Liqası klubları üçün xüsusi dövr iclası keçirilib

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 21:39
    AFFA-da Region Liqası klubları üçün xüsusi dövr iclası keçirilib

    AFFA-nın Lisenziya və Qeydiyyat Departamenti tərəfindən "RL-II L" lisenziya növünə müraciət edən və Region Liqasının 1/4 final mərhələsinə yüksələn klublar üçün 2026/2027 mövsümünün lisenziyalaşdırma prosesi üzrə xüsusi dövr iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, AFFA Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə baş katibin müavini Elçin Məmmədov, Lisenziya və Qeydiyyat Departamentinin rəhbəri Seymur Səlimli çıxış edərək klublara lisenziyalaşdırma mövsümündə uğurlar arzulayıblar.

    İclas zamanı iştirakçı klublara lisenziyalaşdırma qaydaları, qeydiyyat prosesləri, tələb olunan sənədlər, eləcə də klublar tərəfindən atılacaq növbəti addımlar haqqında ətraflı məlumat verilib.

    Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb və praktiki izahlar təqdim olunub.

    Foto
    В АФФА состоялось специальное цикловое совещание для клубов Региональной лиги

