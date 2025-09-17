В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проведено шесть матчей
- 17 сентября, 2025
- 01:10
В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм общего этапа.
Как сообщает Report, в первый игровой день 1-го тура было проведено шесть встреч.
Испанский "Атлетик" дома проиграл лондонскому "Арсеналу", мадридский "Реал" на "Сатньяго Бернабеу" обыграл французский "Марсель".
16 сентября
ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия) - 1:3
"Атлетик" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 0:2
"Реал" (Испания) - "Марсель" (Франция) - 2:1
"Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:3
"Ювентус" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 4:4
"Тоттенхэм" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0.
