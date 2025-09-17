UEFA Çempionlar Liqası: I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 00:57
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub.
Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın rəqiblərindən İspaniyanın "Atletik" klubu evdə "Arsenal"a uduzub. La Liqanın digər təmsilçisi "Real" isə evdə "Marsel"ə qalib gəlib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
16 sentyabr
PSV (Niderland) - "Yunion" (Belçika) 1:3
"Atletik" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) 0:2
"Real" (İspaniya) - "Marsel" (Fransa) 2:1
"Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) 2:3
"Yuventus" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 4:4
"Tottenhem" (İngiltərə) - "Vilyarreal" (İspaniya) 1:0
