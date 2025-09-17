İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    UEFA Çempionlar Liqası: I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 00:57
    UEFA Çempionlar Liqası: I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub.

    Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın rəqiblərindən İspaniyanın "Atletik" klubu evdə "Arsenal"a uduzub. La Liqanın digər təmsilçisi "Real" isə evdə "Marsel"ə qalib gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    16 sentyabr

    PSV (Niderland) - "Yunion" (Belçika) 1:3

    "Atletik" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) 0:2

    "Real" (İspaniya) - "Marsel" (Fransa) 2:1

    "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) 2:3

    "Yuventus" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 4:4

    "Tottenhem" (İngiltərə) - "Vilyarreal" (İspaniya) 1:0

    Futbol UEFA Çempionlar Liqası əsas mərhələ "Real" "Arsenal" "Qarabağ" klubu
    В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проведено шесть матчей

    Son xəbərlər

    00:57

    UEFA Çempionlar Liqası: I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib

    Futbol
    00:53
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" Portuqaliyada tarixi qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-8

    Futbol
    00:43

    Polşa Prezidenti: Ölkəmiz xarici nüvə silahlarının yerləşdirilməsinə açıqdır

    Digər ölkələr
    00:14
    Foto

    Sumqayıtda qadın qətlə yetirilib

    Hadisə
    23:55

    Tramp Azərbaycan və Ermənistanla bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    23:41

    Braziliyanın keçmiş prezidenti yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    23:40

    Kolumbiya ABŞ-dən silah alışını dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:20

    Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayır

    Region
    23:12

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Ölkəmizə xarici müdaxilələr açıq şəkildə baş verir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti