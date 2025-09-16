UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcək
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 09:42
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq.
Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın rəqiblərindən İspaniyanın "Atletik" klubu evdə "Arsenal"la üz-üzə gələcək. La Liqanın digər təmsilçisi "Real" isə səfərdə "Marsel"lə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
16 sentyabr
20:45. PSV (Niderland) - "Yunion" (Belçika)
20:45. "Atletik" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)
23:00. "Real" (İspaniya) - "Marsel" (Fransa)
23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Vilyarreal" (İspaniya)
