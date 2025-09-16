UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 09:42
    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, I turun ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq.

    Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın rəqiblərindən İspaniyanın "Atletik" klubu evdə "Arsenal"la üz-üzə gələcək. La Liqanın digər təmsilçisi "Real" isə səfərdə "Marsel"lə qarşılaşacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    16 sentyabr

    20:45. PSV (Niderland) - "Yunion" (Belçika)

    20:45. "Atletik" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    23:00. "Real" (İspaniya) - "Marsel" (Fransa)

    23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

    23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Vilyarreal" (İspaniya)

