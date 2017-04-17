Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Уточнено время начала финального матча Кубка Азербайджана по футболу между командами "Карабах" и "Габала".

Как сообщили Report в Профессиональной футбольной лиге, свисток к началу встречи, которая состоится 5 мая на стадионе Нахчыванской автономной республики, прозвучит в 16:00. Ожидается, что официальное решение будет оглашено сегодня.

Назначение игры на дневное время связано с тем, что система искусственного освещения на стадионе не отвечает современным стандартам. При уточнении времени игры учитывались дополнительное время и вероятность серии пенальти.

Отметим, что "Карабах" в четвертый раз подряд стал победителем Премьер-лиги Азербайджана. "Габала" фактически обеспечила серебряные медали.