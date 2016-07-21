Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Установлена дата первой игры между "Карабахом" и чешским клубом "Виктория" в III классификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, встреча запланирована на 26 июля в городе Пльзень.

Игра, которая пройдет на рассчитанном на 11 700 зрителей стадионе Дусан Арена, начнется в 22:15 по бакинскому времени.

Отметим, что "Карабах", приступивший к борьбе со II классификационного раунда, одержал победу над люксембургским "Дюделанж" - 2:0, 1:1.

А клуб "Виктория" присоединится к борьбе с III классификационного раунда Лиги чемпионов.