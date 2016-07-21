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    Установлена дата первой игры между "Карабахом" и чешским клубом "Виктория"

    Игра состоится 26 июля в городе Пльзень

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Установлена дата первой игры между "Карабахом" и чешским клубом "Виктория" в III классификационном раунде Лиги чемпионов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, встреча запланирована на 26 июля в городе Пльзень. 

    Игра, которая пройдет на рассчитанном на 11 700 зрителей стадионе Дусан Арена, начнется в 22:15 по бакинскому времени. 

    Отметим, что "Карабах", приступивший к борьбе со II классификационного раунда, одержал победу над люксембургским "Дюделанж" - 2:0, 1:1. 

    А клуб "Виктория" присоединится к борьбе с III классификационного раунда Лиги чемпионов. 

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