Установлен лучший гол еврокубка в сезоне 2016/2017 - ВИДЕО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Установлен лучший гол еврокубка в сезоне 2016/2017.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, лучшим признан гол, забитый в финале Лиги чемпионов нападающим итальянского "Ювентуса" Марио Манджукичем в ворота испанского "Реал Мадрида".

В ходе прошедшего с участием болельщиков голосования забитый Марио Манджукичем гол набрал 26% голосов. На втором месте гол, забитый форвардом "Фенербахче" Мусой Соу на матче с английским "Манчестер Юнайтед" в групповом раунде Лиги Европы (25%).

На третьем месте гол, забитый полузащитником "Реал Мадрида" Каземиро в ворота "Наполи" в Лиге чемпионов (20%).

Отметим, что хотя хорватский футболист сравнял счет на 27-й минуте финала, "Ювентус" проиграл "Реал Мадриду" со счетом 1:4.