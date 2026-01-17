Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Умер президент итальянского ФК Фиорентина

    Президент итальянской "Фиорентины" Рокко Коммисо умер в возрасте 76 лет.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

    "После длительной болезни наш президент покинул нас, и сегодня мы все скорбим о его кончине", - отмечается в информации.

    Клуб сообщил, что тренировочный центр "Фиорентины" "Виола Парк" получит имя Коммисо.

    Рокко Коммисо купил "Фиорентину" за $150 млн и в 2019 году стал ее президентом. После этого клуб выходил в финал Лиги конференций в 2023 и 2024 годах, а также в финал Кубка Италии в 2023 году. В текущем сезоне "Фиорентина" занимает 18-е место в чемпионате Италии.

    İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib

