Умер президент итальянского ФК "Фиорентина"

Президент итальянской "Фиорентины" Рокко Коммисо умер в возрасте 76 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"После длительной болезни наш президент покинул нас, и сегодня мы все скорбим о его кончине", - отмечается в информации.

Клуб сообщил, что тренировочный центр "Фиорентины" "Виола Парк" получит имя Коммисо.

Рокко Коммисо купил "Фиорентину" за $150 млн и в 2019 году стал ее президентом. После этого клуб выходил в финал Лиги конференций в 2023 и 2024 годах, а также в финал Кубка Италии в 2023 году. В текущем сезоне "Фиорентина" занимает 18-е место в чемпионате Италии.