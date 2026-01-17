İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 12:01
İtaliyanın "Fiorentina" futbol klubunun prezidenti Rokko Kommiso 76 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Rəsmi şəxsin uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilir. Sabiq rəhbərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün komandanın "Viola Park" təlim mərkəzinə Kommisonun adı veriləcək.
Qeyd edək ki, Rokko Kommiso 2019-cu ildən "Fiorentina"ya rəhbərlik edirdi.
