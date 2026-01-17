İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 12:01
    İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib

    İtaliyanın "Fiorentina" futbol klubunun prezidenti Rokko Kommiso 76 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Rəsmi şəxsin uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilir. Sabiq rəhbərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün komandanın "Viola Park" təlim mərkəzinə Kommisonun adı veriləcək.

    Qeyd edək ki, Rokko Kommiso 2019-cu ildən "Fiorentina"ya rəhbərlik edirdi.

    Futbol prezident vəfat "Fiorentina" Rokko Kommiso
    Умер президент итальянского ФК "Фиорентина"

    Son xəbərlər

    12:23

    Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib

    Digər ölkələr
    12:18

    Türkiyəli deputat: Azərbaycan Türk dünyasının birliyinin güclənməsində lokomotiv rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    12:14
    Foto

    Anar Quliyev qlobal mənzil böhranının həllinə dair Azərbaycanın təcrübəsini bölüşüb

    İnfrastruktur
    12:07

    Metronun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

    Hadisə
    12:01

    İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib

    Futbol
    11:52

    Ötən gün axtarışda olan 126 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:32

    XIII Qlobal Bakı Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Xarici siyasət
    11:19

    Pakistan Hindistanın Cammu və Kəşmirdəki məscidlərlə bağlı siyasətini pisləyib

    Digər ölkələr
    11:11

    Bernard Lippert: "Qarabağ"ın bu büdcə və heyətlə Çempionlar Liqasındakı nəticələri inanılmazdır" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti