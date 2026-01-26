Иран снимает ограничения на доступ к международному интернету в стране, действовавшие с начала января.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

"В настоящее время сняты не только все ограничения на национальной интернет-платформе во всех секторах, но и постепенно, начиная уже с 19 января, снимаются международные интернет-ограничения. В письме соответствующим органам президент Ирана Масуд Пезешкиан потребовал снятия всех ограничений для оживления интернет-рынка и обеспечения доступа общественности к международному интернету - процесс, который в настоящее время находится в стадии реализации",- сказал собеседник агентства.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.