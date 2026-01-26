Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Кобахидзе: Грузия готова к стратегическому взаимодействию с США

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 12:59
    Кобахидзе: Грузия готова к стратегическому взаимодействию с США

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна готова к стратегическому взаимодействию с США.

    Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", об этом он заявил журналистам.

    "Решение за ними (американской стороной). К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Джо Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем, и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США", - сказал он.

    Комментируя вопрос о предстоящем визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению, премьер Грузии заявил: "Насколько нам известно этот визит вице-президента США касается Зангезурского транспортного коридора, и логично, что адресатами являются Азербайджан и Армения".

    При этом он отметил, что Грузия также является частью Закавказского транспортного коридора.

    Грузия Ираклий Кобахидзе США сотрудничество
    Kobaxidze: Gürcüstan ABŞ ilə strateji qarşılıqlı fəaliyyətə hazırdır

    Последние новости

    13:22

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    13:22

    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    13:20

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Внешняя политика
    13:17

    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    Другие
    13:15

    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    13:12

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:12

    Катарский фонд развития готов совместно с TIF финансировать энергопроекты в тюркском регионе

    Энергетика
    Лента новостей