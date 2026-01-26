Кобахидзе: Грузия готова к стратегическому взаимодействию с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна готова к стратегическому взаимодействию с США.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", об этом он заявил журналистам.

"Решение за ними (американской стороной). К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Джо Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем, и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США", - сказал он.

Комментируя вопрос о предстоящем визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению, премьер Грузии заявил: "Насколько нам известно этот визит вице-президента США касается Зангезурского транспортного коридора, и логично, что адресатами являются Азербайджан и Армения".

При этом он отметил, что Грузия также является частью Закавказского транспортного коридора.