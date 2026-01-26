Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Нацбанк: Международные резервы Грузии достигли исторического максимума

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 12:44
    Нацбанк: Международные резервы Грузии достигли исторического максимума

    Чистые валютные покупки Национального банка Грузии в 2025 году составили примерно $2,43 млрд, а объем международных резервов страны достиг исторического максимума в $6,16 млрд.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на данные банка.

    В сообщении регулятора отмечается, что в соответствии с ситуацией на валютном рынке Национальный банк продолжает политику увеличения международных резервов. В частности, в результате операций, проведенных на платформе Bmatch в декабре, валютные резервы увеличились на $361 млн, и этот показатель достиг исторического максимума на конец года.

    По данным Нацбанка, международные валютные резервы являются основным гарантом макроэкономической стабильности страны, и банк уделяет внимание увеличению резервов по мере предоставления рынком такой возможности.

    Нацбанк Грузия валютные резервы исторический максимум
    Gürcüstan Milli Bankının valyuta ehtiyatları tarixi maksimuma çatıb

    Последние новости

    13:32

    Гидеон Саар высоко оценил роль Азербайджана в продвижении мира в регионе

    Внешняя политика
    13:22

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    13:22

    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    13:20

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Внешняя политика
    13:17

    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    Другие
    13:15

    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    13:12

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей