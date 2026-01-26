Нацбанк: Международные резервы Грузии достигли исторического максимума

Чистые валютные покупки Национального банка Грузии в 2025 году составили примерно $2,43 млрд, а объем международных резервов страны достиг исторического максимума в $6,16 млрд.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на данные банка.

В сообщении регулятора отмечается, что в соответствии с ситуацией на валютном рынке Национальный банк продолжает политику увеличения международных резервов. В частности, в результате операций, проведенных на платформе Bmatch в декабре, валютные резервы увеличились на $361 млн, и этот показатель достиг исторического максимума на конец года.

По данным Нацбанка, международные валютные резервы являются основным гарантом макроэкономической стабильности страны, и банк уделяет внимание увеличению резервов по мере предоставления рынком такой возможности.