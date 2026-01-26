Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Баку ожидается дождь, в районах - снег

    Экология
    • 26 января, 2026
    • 12:54
    27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Ночью и утром в некоторых местах возможна изморось. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, не ислючается снег. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки будут интенсивными. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать западный ветер, который в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью 6-11 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

    Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед.

