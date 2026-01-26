ТюркПА участвует в 16-м пленарном заседании АПА в Бахрейне

Делегация во главе с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном принимает участие в 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), которая проходит в Манаме - столице Королевства Бахрейн.

Как сообщает Report, мероприятие нацелено на укрепление межпарламентского диалога и развитие сотрудничества в Азиатском регионе.

В пленарной сессии, посвященной роли парламентов в развитии межкультурного и межцивилизационного диалога в Азии, участвуют около 190 парламентариев из 27 стран, а также представители международных организаций.

В мероприятии принимают участие спикеры и вице-спикеры парламентов государств-членов АПА, а также руководители международных структур.

В рамках визита, помимо участия в пленарной сессии, запланировано выступление Генерального секретаря ТюркПА Рамиля Гасана и проведение ряда двусторонних встреч. Генсека в поездке сопровождают его заместитель Мухаммет Альпер Хаяли и руководитель Протокольной службы Ядигяр Мамедов.