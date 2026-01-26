Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ТюркПА участвует в 16-м пленарном заседании АПА в Бахрейне

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 12:41
    ТюркПА участвует в 16-м пленарном заседании АПА в Бахрейне

    Делегация во главе с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамилем Гасаном принимает участие в 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), которая проходит в Манаме - столице Королевства Бахрейн.

    Как сообщает Report, мероприятие нацелено на укрепление межпарламентского диалога и развитие сотрудничества в Азиатском регионе.

    В пленарной сессии, посвященной роли парламентов в развитии межкультурного и межцивилизационного диалога в Азии, участвуют около 190 парламентариев из 27 стран, а также представители международных организаций.

    В мероприятии принимают участие спикеры и вице-спикеры парламентов государств-членов АПА, а также руководители международных структур.

    В рамках визита, помимо участия в пленарной сессии, запланировано выступление Генерального секретаря ТюркПА Рамиля Гасана и проведение ряда двусторонних встреч. Генсека в поездке сопровождают его заместитель Мухаммет Альпер Хаяли и руководитель Протокольной службы Ядигяр Мамедов.

    ТюркПА Рамиль Гасан Азия Азиатская парламентская ассамблея
