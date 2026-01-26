Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Рейс авиакомпании UTair Москва–Гянджа перенаправили в Баку

    Инфраструктура
    • 26 января, 2026
    • 12:52
    Рейс авиакомпании UTair Москва–Гянджа перенаправили в Баку

    Рейс UTA-743, выполнявшийся авиакомпанией UTair по маршруту Москва–Гянджа, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в пункте назначения - туманом, по решению командира воздушного судна был направлен на запасной аэродром - в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

    Об этом сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Воздушное судно типа Boeing 737 совершило безопасную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:05 по местному времени.

    Безопасность пассажиров и полета была обеспечена в приоритетном порядке. Решение о дальнейшем выполнении рейса будет принято авиакомпанией UTair в зависимости от метеоусловий.

    Все необходимые операционные процедуры со стороны Международного аэропорта Гейдар Алиев были выполнены в оперативном порядке.

