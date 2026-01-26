Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В села Бадара и Сеидбейли Ходжалинского района возвращаются еще 25 семей

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 12:36
    В села Бадара и Сеидбейли Ходжалинского района возвращаются еще 25 семей

    В села Бадара и Сеидбейли Ходжалинского района отправились еще 25 семей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На текущем этапе обеспечено постоянное возвращение 15 семей (66 человек) в село Бадара и 10 семей (34 человека) в село Сеидбейли.

    Таким образом, количество семей, вернувшихся в село Бадара, достигнет 73 (286 человек), а в село Сеидбейли - 69 (250 человек).

    Отметим, что на предыдущих этапах в Ходжалинский район было переселено 906 семей (3 700 человек).

