В села Бадара и Сеидбейли Ходжалинского района возвращаются еще 25 семей
Внутренняя политика
- 26 января, 2026
- 12:36
В села Бадара и Сеидбейли Ходжалинского района отправились еще 25 семей.
Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На текущем этапе обеспечено постоянное возвращение 15 семей (66 человек) в село Бадара и 10 семей (34 человека) в село Сеидбейли.
Таким образом, количество семей, вернувшихся в село Бадара, достигнет 73 (286 человек), а в село Сеидбейли - 69 (250 человек).
Отметим, что на предыдущих этапах в Ходжалинский район было переселено 906 семей (3 700 человек).
