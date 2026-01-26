Байрамов и Саар провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
26 января, 2026
- 12:48
Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Израиля Гидеон Саар провели двустороннюю встречу в составе делегаций.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы международного и регионального значения, а также двустороннюю повестку.
"Стороны обменялись мнениями по поводу расширения сотрудничества в широком спектре областей, включая политический диалог, энергетику, торговлю, инвестиции, образование, культуру, оборону и безопасность, и подчеркнули взаимный интерес к исследованию новых путей для сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.
Министры также выразили решимость к дальнейшему углублению партнерства между Азербайджаном и Израилем.
