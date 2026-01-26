Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Байрамов и Саар провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 12:48
    Байрамов и Саар провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Израиля Гидеон Саар провели двустороннюю встречу в составе делегаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы международного и регионального значения, а также двустороннюю повестку.

    "Стороны обменялись мнениями по поводу расширения сотрудничества в широком спектре областей, включая политический диалог, энергетику, торговлю, инвестиции, образование, культуру, оборону и безопасность, и подчеркнули взаимный интерес к исследованию новых путей для сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

    Министры также выразили решимость к дальнейшему углублению партнерства между Азербайджаном и Израилем.

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, прибывшим с визитом в Баку.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в "Х".

    Согласно информации, в настоящий момент главы ведомств проводят переговоры один на один.

    Джейхун Байрамов Гидеон Саар МИД Азербайджана Израиль переговоры один ни один Азербайджано-израильские отношения
    Фото
    Azərbaycan və İsrailin XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilib - YENİLƏNİB
    Azerbaijani and Israeli foreign ministers hold expanded meeting – UPDATED

