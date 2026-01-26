В Шуше почтили память погибших в январе 1992 года при операции в Дашалты и в сбитом вертолете

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    На Аллее шехидов в городе Шуша состоялась церемония поминовения героев, отдавших свои жизни в операции в селе Дашалты 26 января и последующей атаке армянских вооруженных формирований 28 января на гражданский вертолет "МИ-8" в небе над Шушой.

    Как сообщает Report, в церемонии поминовения приняли участие сотрудники Специального представительства и Управления государственного заповедника города Шуша, руководители учреждений и организаций, действующих в Шуше, члены семей шехидов, ветераны войны, инвалиды войны, а также представители общественности города.

