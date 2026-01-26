В Шуше почтили память погибших в январе 1992 года при операции в Дашалты и в сбитом вертолете
Внутренняя политика
- 26 января, 2026
- 12:58
На Аллее шехидов в городе Шуша состоялась церемония поминовения героев, отдавших свои жизни в операции в селе Дашалты 26 января и последующей атаке армянских вооруженных формирований 28 января на гражданский вертолет "МИ-8" в небе над Шушой.
Как сообщает Report, в церемонии поминовения приняли участие сотрудники Специального представительства и Управления государственного заповедника города Шуша, руководители учреждений и организаций, действующих в Шуше, члены семей шехидов, ветераны войны, инвалиды войны, а также представители общественности города.
Последние новости
13:33
Гидеон Саар: Иран ни при каких условиях не должен владеть ядерным оружиемДругие страны
13:32
Гидеон Саар высоко оценил роль Азербайджана в продвижении мира в регионеВнешняя политика
13:22
Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в ИзраильВнешняя политика
13:22
Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с АрмениейВнешняя политика
13:20
Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
13:20
Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликтаВнешняя политика
13:17
Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к мируВнешняя политика
13:15
Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с ИзраилемДругие
13:15