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Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ

Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ Бывший полузащитник сборной Камеруна по футболу Модест М'Бами скончался в возрасте 40 лет.
Футбол
8 января 2023 г. 06:14
Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ

Бывший полузащитник сборной Камеруна по футболу Модест М'Бами скончался в возрасте 40 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба французского "Пари Сен-Жермен".

Причиной смерти стал сердечный приступ.

"ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М'Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в заявлении.

М'Бами выступал за ПСЖ с 2003 по 2006 год, дважды выиграв в составе команды Кубок Франции. По ходу карьеры он также сыграл за французские "Седан", "Гавр" и "Марсель", испанскую "Альмерию", китайские "Далянь Аэрбин" и "Чанчунь Ятай", "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии и колумбийский "Мильонариос".

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