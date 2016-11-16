Уэйн Руни отстранен из состава сборной Великобритании

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни был отстранен из состава британской сборной до товарищеской встречи со сборной Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, причиной стали снятые до матча снимки 31-летнего нападающего, на которых он находится в баре в нетрезвом состоянии.

В отеле, где разместились члены сборной, проходила свадьба. Капитан команды присоединился к гостям в форме и стал выпивать. Руни до утра пил пиво и вино. Источник также предъявил доказывающие это фотографии.

Отметим, что и.о. главного тренера сборной Великобритании Гарет Саутгейт связал причину неучастия Уэйна Руни на матче против Испании с полученной травмой. Встреча завершилась ничьей - 2:2.