Уэйн Руни был арестован за пьяный дебош в аэропорту Вашингтона

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни был арестован в Вашингтоне за громкую нецензурную брань в состоянии опьянения в общественном месте.

Как передаёт Report, об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, инцидент произошёл ещё 16 декабря. Руни взяли под стражу в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, однако позже он был освобождён под подписку о невыезде, оплатив при этом штраф в размере 25 долларов и 91 доллар издержек.

Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. В футболке «трёх львов» он сыграл 119 матчей и забил 53 мяча. С 2018 года он играет в США за клуб «Ди-Си Юнайтед», за который провёл 20 матчей, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий вашингтонского клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни возобновит карьеру в сборной Англии, чтобы провести прощальный матч за национальную команду.