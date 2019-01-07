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    Уэйн Руни был арестован за пьяный дебош в аэропорту Вашингтона

    Звезда мирового футбола вёл себя вызывающе в аэропорту и громко ругался с прохожими

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни был арестован в Вашингтоне за громкую нецензурную брань в состоянии опьянения в общественном месте.

    Как передаёт Report, об этом сообщает The Guardian.

    По информации издания, инцидент произошёл ещё 16 декабря. Руни взяли под стражу в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, однако позже он был освобождён под подписку о невыезде, оплатив при этом штраф в размере 25 долларов и 91 доллар издержек.

    Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. В футболке «трёх львов» он сыграл 119 матчей и забил 53 мяча. С 2018 года он играет в США за клуб «Ди-Си Юнайтед», за который провёл 20 матчей, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

    Ранее сообщалось, что нападающий вашингтонского клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни возобновит карьеру в сборной Англии, чтобы провести прощальный матч за национальную команду.

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