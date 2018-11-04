Уэйн Руни сыграет прощальный матч за сборную Англии по футболу 15 ноября

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий вашингтонского клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни возобновит карьеру в сборной Англии, чтобы провести прощальный матч за национальную команду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

33-летний футболист примет участие в товарищеском матче между сборными США и Англии, который пройдет 15 ноября в Лондоне. Руни в ранге капитана команды выведет англичан на "Уэмбли". Эта встреча станет 120-й для Руни за национальную команду.

Руни летом 2017 года объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Он дебютировал в национальной команде в 2003 году и является лучшим бомбардиром в истории сборной, на его счету 53 гола.