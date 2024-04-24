"Арсенал" разгромил "Челси" в лондонском дерби чемпионата Англии

"Арсенал" одержал разгромную победу над "Челси" в матче 29‑го тура чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" одержал разгромную победу над "Челси" в матче 29‑го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , лондонское дерби на "Эмирейтс" завершилось со счетом 5:0 в пользу хозяев.

По дублю оформили Кай Хавертц и Бен Уайт, еще один мяч забил Леандро Троссар.

Команда Микеля Артеты набрала 77 очков и лидирует в таблице чемпионата Англии, следом располагаются "Ливерпуль" (74 очка, матч в запасе) и "Манчестер Сити" (73, две игры в запасе). "Челси" Маурисио Почеттино с 47 очками занимает девятую строчку.

В следующем туре 28 апреля "Арсенал" на выезде проведет лондонское дерби с "Тоттенхэмом", "Челси" днем ранее встретится в гостях с "Астон Виллой".