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"Арсенал" разгромил "Челси" в лондонском дерби чемпионата Англии

"Арсенал" разгромил "Челси" в лондонском дерби чемпионата Англии "Арсенал" одержал разгромную победу над "Челси" в матче 29‑го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
24 апреля 2024 г. 02:21
Арсенал разгромил Челси в лондонском дерби чемпионата Англии

"Арсенал" одержал разгромную победу над "Челси" в матче 29го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, лондонское дерби на "Эмирейтс" завершилось со счетом 5:0 в пользу хозяев.

По дублю оформили Кай Хавертц и Бен Уайт, еще один мяч забил Леандро Троссар.

Команда Микеля Артеты набрала 77 очков и лидирует в таблице чемпионата Англии, следом располагаются "Ливерпуль" (74 очка, матч в запасе) и "Манчестер Сити" (73, две игры в запасе). "Челси" Маурисио Почеттино с 47 очками занимает девятую строчку.

В следующем туре 28 апреля "Арсенал" на выезде проведет лондонское дерби с "Тоттенхэмом", "Челси" днем ранее встретится в гостях с "Астон Виллой".

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