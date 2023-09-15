УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Армении в связи с инцидентами на матче Армения-Хорватия, который состоялся в Ереване в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении в связи с инцидентами на матче Армения-Хорватия, который состоялся в Ереване в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, обвинения против федерации были выдвинуты за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков может быть привлечен к ответственности.

Отметим, что на матче Армения-Хорватия в Ереване армянская сторона подняла при помощи беспилотника "флаг" сепаратистского режима. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Хорватии.