О нас

УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении

УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Армении в связи с инцидентами на матче Армения-Хорватия, который состоялся в Ереване в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.
Футбол
15 сентября 2023 г. 09:52
УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении в связи с инцидентами на матче Армения-Хорватия, который состоялся в Ереване в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, обвинения против федерации были выдвинуты за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков может быть привлечен к ответственности.

Отметим, что на матче Армения-Хорватия в Ереване армянская сторона подняла при помощи беспилотника "флаг" сепаратистского режима. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Хорватии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UEFA opens disciplinary case against Football Federation of Armenia
Версия на азербайджанском языке UEFA İrəvandakı təxribata görə Ermənistan Futbol Federasiyasına intizam işi açıb

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi