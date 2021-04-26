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 УЕФА ведет расследование связи Ибрагимовича с букмекерской компанией

 УЕФА ведет расследование связи Ибрагимовича с букмекерской компанией Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович стал объектом расследования УЕФА по делу «предполагаемого финансового участия в деятельности букмекерской компании».
Футбол
26 апреля 2021 г. 21:51
 УЕФА ведет расследование связи Ибрагимовича с букмекерской компанией

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович стал объектом расследования УЕФА по делу «предполагаемого финансового участия в деятельности букмекерской компании».

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Стало известно, что Ибрагимович является акционером букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Генеральный директор Bethard Эрик Скарп подтвердил, что шведский футболист является совладельцем компании.

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранен от футбола на срок до трех лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.

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