УЕФА сообщил об отмене матча между сборными Испании и Аргентины в Катаре
Футбол
- 15 марта, 2026
- 17:30
Встреча сборных Испании и Аргентины по футболу в рамках Финалиссимы отменена.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что матч должен был состояться 27 марта в Катаре, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке ее невозможно провести в запланированном месте. УЕФА предложил провести игру либо в Мадриде, либо разыграть трофей в два матча, однако это не устроило Ассоциацию футбола Аргентины.
