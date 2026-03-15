Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    УЕФА сообщил об отмене матча между сборными Испании и Аргентины в Катаре

    • 15 марта, 2026
    • 17:30
    УЕФА сообщил об отмене матча между сборными Испании и Аргентины в Катаре

    Встреча сборных Испании и Аргентины по футболу в рамках Финалиссимы отменена.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Отмечается, что матч должен был состояться 27 марта в Катаре, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке ее невозможно провести в запланированном месте. УЕФА предложил провести игру либо в Мадриде, либо разыграть трофей в два матча, однако это не устроило Ассоциацию футбола Аргентины.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отмена матча сборная Аргентины сборная Испании футбольный матч Эскалация на Ближнем Востоке Катар
