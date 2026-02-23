УЕФА отстранил футболиста "Бенфики" от ответного матча с "Реалом"

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить аргентинского полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от ответного матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

"Комитет принял решение отстранить Престианни от участия в следующем матче клубного турнира за нарушение статьи дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что это не влияет на любые решения, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования.

Ответный матч между "Реалом" и "Бенфикой" состоится 25 февраля в Мадриде.