    УЕФА отстранил футболиста "Бенфики" от ответного матча с "Реалом"

    Футбол
    • 23 февраля, 2026
    • 19:33
    УЕФА отстранил футболиста Бенфики от ответного матча с Реалом

    Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить аргентинского полузащитника португальской "Бенфики" Джанлуку Престианни от ответного матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

    "Комитет принял решение отстранить Престианни от участия в следующем матче клубного турнира за нарушение статьи дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения", - сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что это не влияет на любые решения, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования.

    Ответный матч между "Реалом" и "Бенфикой" состоится 25 февраля в Мадриде.

    UEFA "Benfika"nın futbolçusunu "Real"la oyun öncəsi diskvalifikasiya edib

