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    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча "Рома" - ЦСКА

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча III тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, болельщикам ЦСКА вменяется использование во время встречи пиротехники, а фанатам "Ромы" - бросание предметов на поле, а также блокировка проходов и использование пиротехники. 

    Дисциплинарный комитет УЕФА будет рассматривать это дело 22 ноября.

    Отметим, что матч "Рома" - ЦСКА завершился победой итальянской команды со счётом 3:0.

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