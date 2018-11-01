УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча "Рома" - ЦСКА

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча III тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, болельщикам ЦСКА вменяется использование во время встречи пиротехники, а фанатам "Ромы" - бросание предметов на поле, а также блокировка проходов и использование пиротехники.

Дисциплинарный комитет УЕФА будет рассматривать это дело 22 ноября.

Отметим, что матч "Рома" - ЦСКА завершился победой итальянской команды со счётом 3:0.