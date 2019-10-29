УЕФА оштрафовал Болгарскую федерацию футбола на 75 тыс. евро

Сборная Болгарии наказана двумя матчами без зрителей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, сборная Болгарии проведёт без зрителей два матча, один из которых условно, из-за расистского поведения болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Англии (0:6).

Также Болгарская федерация футбола оштрафована на 75 тыс. евро.

Отметим, что матч Болгария - Англия дважды останавливался из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр был готов увести футболистов с поля, но англичане решили продолжить игру.

Диктор на стадионе призывал болельщиков прекратить оскорбления. После этого в перерыве стадион покинула группа фанатов в чёрных одеждах. В результате второй тайм прошёл без инцидентов.

На следующий день после матча стало известно, что глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку.