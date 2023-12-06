О нас

УЕФА оштрафовал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана

УЕФА оштрафовал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за позднее начало матча отборочного раунда ЕВРО-2025 сборной Азербайджана против команды Северной Ирландии.
Футбол
6 декабря 2023 г. 10:48
УЕФА оштрафовал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за позднее начало матча отборочного раунда ЕВРО-2025 сборной Азербайджана против команды Северной Ирландии.

Как сообщает Report, национальная ассоциация должна будет выплатить штраф размером 5 000 евро. Главный тренер азербайджанской сборной U-21 Самир Алиев получил предупреждение за позднее начало матча.

Состоявшийся 12 октября на "Азерсун" арене матч завершился победой Северной Ирландии - 1:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UEFA fines AFFA over late start of match
Версия на азербайджанском языке UEFA millinin baş məşqçisinə görə AFFA-nı cərimələyib

Самое важное

Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
ФотоПрезидент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
6 декабря 2023 г. 10:10
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 15:17
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
4 декабря 2023 г. 13:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
2 декабря 2023 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi