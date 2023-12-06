Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за позднее начало матча отборочного раунда ЕВРО-2025 сборной Азербайджана против команды Северной Ирландии.
Как сообщает Report, национальная ассоциация должна будет выплатить штраф размером 5 000 евро. Главный тренер азербайджанской сборной U-21 Самир Алиев получил предупреждение за позднее начало матча.
Состоявшийся 12 октября на "Азерсун" арене матч завершился победой Северной Ирландии - 1:0.