Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА одобрил создание третьего еврокубка, который будет добавлен к имеющимся на данный момент Лиге чемпионов и Лиге Европы начиная с сезона 2021/2022.

Как передает Report, об этом президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли сообщил Football Italia.

"Ждали разрешения от УЕФА, теперь получен зелёный свет на создание третьего турнира, благодаря которому примут участие 96 клубов начиная с сезона-2021/22", — отметил Аньелли.

Формат проведения нового соревнования на данный момент неизвестен, однако ожидается, что он будет похож на проводившийся в прошлом турнир Кубок обладателей кубков.

Кубок обладателей кубков — европейский турнир, в котором участвовали победители национальных кубковых турниров стран—участниц УЕФА. Первый розыгрыш прошёл в сезоне-1960/1961, а последний — в сезоне-1998/1999.