УЕФА обнародовала стадионы для игр "Карабаха"

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы стадионы для домашних и выездных игр клуба "Карабах" в Лиге чемпионов по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, азербайджанский представитель снова примет соперников на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

На этой арене агдамский представитель проведет домашние игры 27 сентября против итальянской "Ромы", 18 октября – испанского "Атлетико", 22 ноября – английского "Челси".

"Атлетико" примет соперников на новом стадионе Estadio Metropolitano. Это конкурент Бакинского олимпийского стадиона на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2018-2019. На мадридском стадионе на 70 тыс. мест первая игра состоится 12 сентября между "Атлетико" и "Челси". После на том же стадионе сыграет "Карабах". Это произойдет 31 октября.

Но если "Карабах" с учетом фактора болельщиков решит сыграть на Бакинском олимпийском стадионе, оба кандидата на финал Лиги чемпионов будущего года дебютируют в играх одной группы.

Домашние игры других команд остались неизменны. 12 сентября "Карабах" станет гостем "Челси" на лондонском стадионе Stemford Bric, 5 декабря – гостем "Ромы" на столичном стадионе "Олимпико".

Отметим, что домашние игры "Карабах" начнутся по западноевропейскому времени в 18:00, выездные игры – по западноевропейскому времени в 20:45. Из-за того, что в Европе 29 октября время будет переведено на час назад, азербайджанский представитель сыграет с "Ромой" и "Атлетико" в 20:00, с "Челси" – 21:00. Что касается выездных игр, матч с "Челси" начнется в 22:45, с "Атлетико" и "Рома" – 23:45.