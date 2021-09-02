УЕФА направит в Баку делегацию в связи с матчем "Карабах" - "Базель"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит в Баку специальную делегацию для осмотра стадиона, на котором планируется проведение матча группового этапа Лиги наций между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Базелем".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит в Баку специальную делегацию для осмотра стадиона, на котором планируется проведение матча группового этапа Лиги наций между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Базелем".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Гюндуз Аббасзаде.

По его словам, делегация осмотрит газонное покрытие двух арен - Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Бакинского Олимпийского стадиона (БОС): "Мы хотим, чтобы матч прошел на центральной арене. Но, скорее всего, игра будет перенесена в БОС".

Отметим, что матч "Карабах"-"Базель" состоится 16 сентября и начнется в 20:45.