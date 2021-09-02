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УЕФА направит в Баку делегацию в связи с матчем "Карабах" - "Базель" 

УЕФА направит в Баку делегацию в связи с матчем "Карабах" - "Базель"  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит в Баку специальную делегацию для осмотра стадиона, на котором планируется проведение матча группового этапа Лиги наций между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Базелем".
Футбол
2 сентября 2021 г. 14:13
УЕФА направит в Баку делегацию в связи с матчем Карабах - Базель 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит в Баку специальную делегацию для осмотра стадиона, на котором планируется проведение матча группового этапа Лиги наций между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Базелем".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Гюндуз Аббасзаде.

По его словам, делегация осмотрит газонное покрытие двух арен - Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Бакинского Олимпийского стадиона (БОС): "Мы хотим, чтобы матч прошел на центральной арене. Но, скорее всего, игра будет перенесена в БОС".

Отметим, что матч "Карабах"-"Базель" состоится 16 сентября и начнется в 20:45.

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Версия на английском языке UEFA to send delegation for Qarabag-Basel match in Baku
Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ" - "Bazel" oyunu ilə bağlı Bakıya nümayəndə göndərəcək

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