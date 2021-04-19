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УЕФА и национальные федерации пригрозили исключить участников Суперлиги

УЕФА и национальные федерации пригрозили исключить участников Суперлиги Двенадцать европейских топ-клубов, которые планируют в ближайшие часы объявить о создании европейской Суперлиги, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Футбол
19 апреля 2021 г. 03:35

Двенадцать европейских топ-клубов, которые планируют в ближайшие часы объявить о создании европейской Суперлиги, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и национальных федераций.

Заявление составлено УЕФА, а также руководством национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии и чемпионатов этих стран.

"Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы - УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран - будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо, - говорится в заявлении. - Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивный принцип, другого варианта быть не может".

УЕФА также выразил благодарность клубам, отказавшимся участвовать в новом проекте, "особенно командам из Франции и Германии".

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