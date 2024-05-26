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Подведены итоги Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2023/2024

Подведены итоги Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2023/2024 Подведены итоги сезона 2023/2024 азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
26 мая 2024 г. 23:12
Подведены итоги Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2023/2024

Подведены итоги сезона 2023/2024 азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в последнем матче XXXVI тура чемпион "Карабах" сыграл против "Араз-Нахчывана".

Встреча завершилась вничью - 2:2.

На 3-й минуте Элвис Машике вывел нахчыванский клуб вперед. На 27-й минуте Олавио Жуниньо восстановил равенство на табло. На 32-й минуте автором автогола стал капитан "Араз-Нахчывана" Вадим Абдуллаев. На 58-й минуте его товарищ по команде - Абдулла Рзаев сравнял счет в мачте.

Таким образом, "Карабах" увеличил количество своих очков до 83. "Араз-Нахчыван" завершил сезон на восьмом месте с 36 очками.

Отметим, что ранее "Зиря" выиграла у "Сабаила", "Сабах" одолел "Нефтчи", "Сумгайыт" победил "Габалу", а "Туран Товуз" обыграл "Кяпаз". Все эти матчи завершились со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Premyer Liqasında mövsümə yekun vurulub

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