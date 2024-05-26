"Саутгемптон" обыграл "Лидс" в финале плей-офф и вышел в АПЛ

"Саутгемптон" одержал победу над "Лидсом" в финале плей-офф Чемпионшипа и вышел в Английскую Премьер-лигу - 1:0.

"Саутгемптон" одержал победу над "Лидсом" в финале плей-офф Чемпионшипа и вышел в Английскую Премьер-лигу - 1:0.

Как передает Report , гол, который в итоге стал победным, в середине первого тайма забил Адам Армстронг, поразивший дальний угол ворот Илана Мелье после передачи Уильяма Смоллбоуна.

В дальнейшем подопечные Расселла Мартина играли на контратаках и не в меньшей степени заслуживали удвоить счет, чем соперник - его сравнять.

Спасителем Лидса мог стать в концовке Дэниел Джеймс, но сперва пробил в перекладину, а в компенсированное время его низовой удар потащил Алекс Маккарти.

"Святые" вернулись в высший дивизион всего через год после вылета. Отметим, что это был первый финал плей-офф в истории клуба. "Лидсу" придется еще минимум сезон провести в Чемпионшипе.

Таким образом, состав участников АПЛ сезона 2023/24 полностью сформирован. "Саутгемптон" присоединился к "Лестеру" и "Ипсвичу", которые ранее повысились в классе напрямую. Напомним, элитный дивизион по итогам прошедшего сезона покинули "Шеффилд Юнайтед","Бернли" и "Лутон".